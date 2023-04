Turismo sacro, risorsa del sud. All’Open Outdoor si parla del pellegrinaggio dei “marunnari” di Sanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Il pellegrinaggio sulla vetta del Cervati dei “marunnari” di Sanza, inserito nel Patrimonio tra gli Elementi Culturali Immateriali Campani da tutelare, sarà protagonista domani alla prima edizione di Open Outdoor – il salone dedicato esclusivamente al tempo libero e alla vacanza open air – che si tiene a Paestum al Centro Espositivo Next (ex Tabacchificio Cafasso) da oggi al 16 aprile 2023. Presso la Sala Cilento infatti, dalle 11.00 è prevista il convegno Viaggio Italiano: tra cammini religiosi e aree sacre della Campania. Previsti gli interventi di Felice Casucci Assessore Regionale al Turismo; Pasquale Sorrentino Delegato al Turismo della Provincia di Salerno; Pino Anzani “Itinerari religiosi come risorsa del Cilento Patrimonio Mondiale Unesco”; Settimo Rienzo “Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsulla vetta del Cervati dei “” di, inserito nel Patrimonio tra gli Elementi Culturali Immateriali Campani da tutelare, sarà protagonista domani alla prima edizione di Open– il salone dedicato esclusivamente al tempo libero e alla vacanza open air – che si tiene a Paestum al Centro Espositivo Next (ex Tabacchificio Cafasso) da oggi al 16 aprile 2023. Presso la Sala Cilento infatti, dalle 11.00 è prevista il convegno Viaggio Italiano: tra cammini religiosi e aree sacre della Campania. Previsti gli interventi di Felice Casucci Assessore Regionale al; Pasquale Sorrentino Delegato aldella Provincia di Salerno; Pino Anzani “Itinerari religiosi comedel Cilento Patrimonio Mondiale Unesco”; Settimo Rienzo “Il ...

