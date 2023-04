Turchia, i media sulla morte di Julia Ituma: “Ha detto che non stava bene e ha scritto ‘addio’ sulla chat della squadra” (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha detto alle sue compagne di squadra e all’allenatore che non stava bene e avrebbe scritto “addio” al gruppo WhatsApp della squadra prima della tragedia consumata nella notte. È quanto emerge dalle indagini della polizia turca, che è al lavoro per capire la dinamica e le motivazioni legate alla morte di Julia Ituma, la 18enne stella della Igor Gorgonzola Novara che ieri ha perso la vita cadendo dalla finestra del sesto piano dell’hotel dove alloggiava con tutta la squadra in trasferta a Istanbul per una gara di Champions League di volley. Secondo il quotidiano turco Hürriyet la polizia avrebbe valutato l’incidente come un suicidio, l’ufficio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Haalle sue compagne die all’allenatore che none avrebbe“addio” al gruppo WhatsAppprimatragedia consumata nella notte. È quanto emerge dalle indaginipolizia turca, che è al lavoro per capire la dinamica e le motivazioni legate alladi, la 18enne stellaIgor Gorgonzola Novara che ieri ha perso la vita cadendo dalla finestra del sesto piano dell’hotel dove alloggiava con tutta lain trasferta a Istanbul per una gara di Champions League di volley. Secondo il quotidiano turco Hürriyet la polizia avrebbe valutato l’incidente come un suicidio, l’ufficio del ...

