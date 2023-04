Tunisia | scontri tra manifestanti e polizia a Hafouz dopo che un noto calciatore si è dato fuoco per l’accusa di terrorismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MenaNews_info : Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti dopo la morte del calciatore che si era dato fuoco… - ManginiE : RT @garey_: ????Nizar Aissaoui, calciatore che si era dato fuoco tre giorni fa dopo avere scoperto di essere stato incriminato in un caso di… - agenzia_nova : Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti dopo la morte del calciatore che si era dato fuoco - mummy53690440 : Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti dopo la morte del calciatore che si era dato fuoco - TunisiaCoup : RT @garey_: ????Nizar Aissaoui, calciatore che si era dato fuoco tre giorni fa dopo avere scoperto di essere stato incriminato in un caso di… -

tra polizia e dimostranti sono scoppiati nella notte nella città di Hafouz , situata nel governatorato di Kairouan , nella parte centrale della, dopo la morte del calciatore ...Lo dimostrano glidi fine giugno 2022 quando 1500 gendarmi della Guardia Civil schierati ... Cirenaica elo dimostrano. "Le partenze di Pasqua hanno fruttato ai trafficanti della ......arrestate dieci persone provenienti dall'Africa sub - sahariana a seguito dei violenti... Dopo le sue dichiarazioni, decine di guineani e ivoriani residenti inavevano cercato rifugio ...

Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti dopo la morte del calciatore che si era dato fuoco Agenzia Nova

ha scatenato proteste di piazza che hanno portato a scontri tra manifestanti e polizia nella città di Hafouz, situata nel governatorato di Kairouan, nella parte centrale della Tunisia. A darne notizia ...In una dichiarazione rilasciata au Facebook, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha chiesto la fine immediata di ogni forma di violenza e l'allentamento delle tensioni in modo che ...