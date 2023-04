Tunisia, muore calciatore che si era dato fuoco ad Haffouz (Di venerdì 14 aprile 2023) E' morto nella serata di ieri il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, che lunedì scorso si era dato fuoco davanti alla stazione di polizia di Haffouz, nel governatorato di Kairouane. Lo rende ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) E' morto nella serata di ieri iltunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, che lunedì scorso si eradavanti alla stazione di polizia di, nel governatorato di Kairouane. Lo rende ...

