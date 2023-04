Tumori, malati spendono quasi 2mila euro a testa per carenze e ritardi Ssn (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Una spesa media che sfiora i 2.000 euro all'anno. Tanto sborsano, a testa, i malati di cancro per effettuare esami diagnostici e visite specialistiche, sottoporsi a terapie salvavita o ottenere trattamenti come la psicoterapia e il supporto nutrizionale, che concorrono ad aumentare i tassi di sopravvivenza e la qualità di vita. In molti casi sono costretti a curarsi a centinaia di chilometri da casa, con un maggiore aggravio economico per le tasche loro e delle famiglie. E' quanto emerge dalla II edizione dell'indagine "I costi sociali del cancro: valutazione di impatto sociale ed economico sui malati e sui caregiver", promossa dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e realizzata da Datamining, in collaborazione con l'Associazione italiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Una spesa media che sfiora i 2.000all'anno. Tanto sborsano, a, idi cancro per effettuare esami diagnostici e visite specialistiche, sottoporsi a terapie salvavita o ottenere trattamenti come la psicoterapia e il supporto nutrizionale, che concorrono ad aumentare i tassi di sopravvivenza e la qualità di vita. In molti casi sono costretti a curarsi a centinaia di chilometri da casa, con un maggiore aggravio economico per le tasche loro e delle famiglie. E' quanto emerge dalla II edizione dell'indagine "I costi sociali del cancro: valutazione di impatto sociale ed economico suie sui caregiver", promossa dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e realizzata da Datamining, in collaborazione con l'Associazione italiana ...

