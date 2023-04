Tumore pancreas | combinazione farmaci potenzierebbe chemioterapia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Ladi un farmaco solitamente usato per abbassare il colesterolo e un antiepilettico potrebbe potenziare l'effetto dellain pazienti affetti da adenocarcinoma metastatico delmodificando la biologia del. L'intuizione nasce da uno studio condotto all'Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale' di Napoli dall'Unità di Farmacologia sperimentale, coordinata da Elena Di Gennaro che insieme con le ricercatrici Federica Iannelli, Serena Roca, Francesca Bruzzese e Alessandra Leone, il prossimo mese arruolerà i primi pazienti. Lo studio clinico si chiama 'Vespa', è coordinato dal direttore scientifico dell'Istituto dei tumori di Napoli, Alfredo Budillon, e dal direttore dell'Unità di Oncologia clinica e sperimentale per i tumori addominali, ...

