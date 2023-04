Tuffi, Coppa del Mondo Xi’An 2023: Tocci e Marsaglia quarti nel sincro dai tre metri (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sfiorano il podio nella Coppa del Mondo di Tuffi a Xi’An. Nella prima tappa stagionale i due azzurri hanno chiuso al quarto posto nel sincro maschile dai tre metri. Un podio mancato proprio all’ultima rotazione con la coppia italiana beffata da quella tedesca dopo un duello davvero molto intenso. Oro alla Cina con Long/Wang (484.74 punti) davanti ai britannici Harding/Laugher (414.75). Tocci e Marsaglia hanno concluso con 385.56 punti al termine di una gara molto regolare e che ha visto i due azzurri stare sempre sopra i 70 punti nei primi tre Tuffi liberi (78.66 con il quadruplo e mezzo avanti). Purtroppo sono arrivati solo 65 punti con il triplo e mezzo ritornato, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Giovannie Lorenzosfiorano il podio nelladeldi. Nella prima tappa stagionale i due azzurri hanno chiuso al quarto posto nelmaschile dai tre. Un podio mancato proprio all’ultima rotazione con la coppia italiana beffata da quella tedesca dopo un duello davvero molto intenso. Oro alla Cina con Long/Wang (484.74 punti) davanti ai britannici Harding/Laugher (414.75).hanno concluso con 385.56 punti al termine di una gara molto regolare e che ha visto i due azzurri stare sempre sopra i 70 punti nei primi treliberi (78.66 con il quadruplo e mezzo avanti). Purtroppo sono arrivati solo 65 punti con il triplo e mezzo ritornato, ...

