Tuchel su Osimhen: «Se parlo di lui, Spalletti direbbe: “perché non tace?”» (Di venerdì 14 aprile 2023) Che Osimhen è una fuoriclasse e che piace a molte società europee è un dato di fatto, negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni precise però circa la possibilità che l’attaccante del Napoli passi al Bayern Monaco. Sky Sport Germania ha dato per certo il fatto che nella pocissima stagione infatti il calciatore indosserà la maglia tedesca.La dirigenza avrebbe già preso contatti con Osimhen a marzo e adesso il nigeriano ha incassato il gradimento anche di Thomas Tuchel. Proprio al tecnico è stata fatta in conferenza stampa una domanda sul possibile acquisto del nigeriano «Ho un’opinione in merito… ma so come funzionano le cose. Se dico qualcosa al riguardo e si ripercuote sull’Italia, allora il mio collega dirà: ‘perché Thomas non tiene la bocca aperta? chiuso?’ – Non parlerò di giocatori di altri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Cheè una fuoriclasse e che piace a molte società europee è un dato di fatto, negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni precise però circa la possibilità che l’attaccante del Napoli passi al Bayern Monaco. Sky Sport Germania ha dato per certo il fatto che nella pocissima stagione infatti il calciatore indosserà la maglia tedesca.La dirigenza avrebbe già preso contatti cona marzo e adesso il nigeriano ha incassato il gradimento anche di Thomas. Proprio al tecnico è stata fatta in conferenza stampa una domanda sul possibile acquisto del nigeriano «Ho un’opinione in merito… ma so come funzionano le cose. Se dico qualcosa al riguardo e si ripercuote sull’Italia, allora il mio collega dirà: ‘Thomas non tiene la bocca aperta? chiuso?’ – Non parlerò di giocatori di altri ...

