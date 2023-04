“Tu pensa a fare…”. Antonella Fiordelisi, la foto sexy e poi il commento di Donnamaria (Di venerdì 14 aprile 2023) Vedendo i loro comportamenti e motivi di infinite discussioni nello spiato appartamento di Cinecittà, era chiaro che anche una volta fuori dal GF Vip 7 Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbero stati una coppia dominata in gran parte dalla gelosia. Commenti ad una foto hot, lui è andato su tutte le furie. D’altra parte, anche Antonella Fiordelisi non è certo un tipo facile in quanto a gelosia. Per lei l’ex volto di Forum ha chiuso i rapporti con l’amica Nicole Murgia, con l’ex flirt dopo diventata preziosa confidente al GF Vip 7, Micol Incorvaia e forse anche con Edoardo Tavassi. Cos’ha fatto adesso Edoardo Donnamaria? Antonella Fiordelisi, la foto sexy e poi il ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 14 aprile 2023) Vedendo i loro comportamenti e motivi di infinite discussioni nello spiato appartamento di Cinecittà, era chiaro che anche una volta fuori dal GF Vip 7e Edoardosarebbero stati una coppia dominata in gran parte dalla gelosia. Commenti ad unahot, lui è andato su tutte le furie. D’altra parte, anchenon è certo un tipo facile in quanto a gelosia. Per lei l’ex volto di Forum ha chiuso i rapporti con l’amica Nicole Murgia, con l’ex flirt dopo diventata preziosa confidente al GF Vip 7, Micol Incorvaia e forse anche con Edoardo Tavassi. Cos’ha fatto adesso Edoardo, lae poi il ...

