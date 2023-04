TS – Allegri e la frase urlata per l’ingresso ritardato di Paredes: cosa ha detto (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 14:53:55 Flash news da Tuttosport: Un episodio ha fatto infuriare Allegri al minuto 83 durante il match con lo Sporting. Protagonista? Paredes. Il centrocampista argentino si è ritrovato senza maglietta prima dell’ingresso in campo al posto di Locatelli e ha dovuto recuperarla nello spogliatoio, facendo andare su tutte le furie l’allenatore bianconero che ha urlato: “E Santo D**, ca**o”. La ricostruzione prima del cambio di Paredes Allegri nel post partita ha ricostruito il tutto: “Mi ha chiesto il cambio Locatelli, ma stavo togliendo Miretti, in quel momento Paredes aveva dato via la maglia, pensando di non dover più entrare in campo“. Questo il motivo che ha portato il centrocampista a scappare nello spogliatoio per procurarsi una nuova divisa. © RIPRODUZIONE ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 14:53:55 Flash news da Tuttosport: Un episodio ha fatto infuriareal minuto 83 durante il match con lo Sporting. Protagonista?. Il centrocampista argentino si è ritrovato senza maglietta prima delin campo al posto di Locatelli e ha dovuto recuperarla nello spogliatoio, facendo andare su tutte le furie l’allenatore bianconero che ha urlato: “E Santo D**, ca**o”. La ricostruzione prima del cambio dinel post partita ha ricostruito il tutto: “Mi ha chiesto il cambio Locatelli, ma stavo togliendo Miretti, in quel momentoaveva dato via la maglia, pensando di non dover più entrare in campo“. Questo il motivo che ha portato il centrocampista a scappare nello spogliatoio per procurarsi una nuova divisa. © RIPRODUZIONE ...

