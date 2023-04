Truffe online, banche e conti correnti colpiti con questo metodo (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Le Truffe online ai conti correnti, e più generalmente alle banche di tutto il mondo, sono purtroppo sempre più frequenti, e nonostante i tantissimi avvisi pubblicati, ancora oggi gli utenti perdono molto denaro abboccando ad inganni e raggiri. Il metodo più sfruttato dai malviventi è il cosiddetto phishing, ma in cosa consiste realmente? Tutto ha inizio con la ricezione di un SMS o di una email, il cui mittente sembra essere la banca di cui si è a tutti gli effetti clienti, al suo interno si trova un testo allarmante, in cui si cerca di invitare il contribuente alla pressione di un link, che dovrebbe collegarlo al sito ufficiale, sul quale effettuare il login al profilo personale. I codici ed i coupon amazon sono completamente gratis per gli utenti che sono iscritti al ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Leai, e più generalmente alledi tutto il mondo, sono purtroppo sempre più frequenti, e nonostante i tantissimi avvisi pubblicati, ancora oggi gli utenti perdono molto denaro abboccando ad inganni e raggiri. Ilpiù sfruttato dai malviventi è il cosiddetto phishing, ma in cosa consiste realmente? Tutto ha inizio con la ricezione di un SMS o di una email, il cui mittente sembra essere la banca di cui si è a tutti gli effetti clienti, al suo interno si trova un testo allarmante, in cui si cerca di invitare il contribuente alla pressione di un link, che dovrebbe collegarlo al sito ufficiale, sul quale effettuare il login al profilo personale. I codici ed i coupon amazon sono completamente gratis per gli utenti che sono iscritti al ...

