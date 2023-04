Truffa arrestato 44enne a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023)unper. L’uomo deve scontare una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusioneunper. Mercoledì sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Umberto angolo piazza Bovio un’auto con a bordo due persone. Hanno accertato che il conducente era destinatario di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione. d emettere il provvedimento il 3 giugno 2021 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve espiare la pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di, commessi tra ...