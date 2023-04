Trucco rosso: a chi sta bene e i segreti per realizzarlo (Di venerdì 14 aprile 2023) Rispetto a qualche anno fa, oggi anche il Trucco rosso è stato sdoganato. Le geishe giapponesi lo hanno sempre scelto per valorizzare il candore del proprio incarnato. Ma erano le sole. Negli ultimi tempi, invece, celebs come Hailey Bieber e Kristen Stewart hanno portato alla ribalta l’ombretto rosso. Spesso addirittura sfumato fino alle tempie e congiunto al blush per un effetto più drammatico, forte, deciso e assolutamente non scontato. Si tratta comunque di una scelta audace. «Di base resta un colore difficile, in quanto porta in luce le discromie della pelle», sottolinea Laura Portomeo, make up artist e founder di Lace Beauty. Trucco rosso: partiamo dalla base Indipendentemente da dove venga applicato il rosso – palpebre, gote o labbra -, la buona riuscita del make up dipende, ... Leggi su amica (Di venerdì 14 aprile 2023) Rispetto a qualche anno fa, oggi anche ilè stato sdoganato. Le geishe giapponesi lo hanno sempre scelto per valorizzare il candore del proprio incarnato. Ma erano le sole. Negli ultimi tempi, invece, celebs come Hailey Bieber e Kristen Stewart hanno portato alla ribalta l’ombretto. Spesso addirittura sfumato fino alle tempie e congiunto al blush per un effetto più drammatico, forte, deciso e assolutamente non scontato. Si tratta comunque di una scelta audace. «Di base resta un colore difficile, in quanto porta in luce le discromie della pelle», sottolinea Laura Portomeo, make up artist e founder di Lace Beauty.: partiamo dalla base Indipendentemente da dove venga applicato il– palpebre, gote o labbra -, la buona riuscita del make up dipende, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gia_mmai : @itsallafkgmess Si ciao Rossetto rosso non lo metterà mai è si farà il trucco pesante, lo so io e lo sai tu - itsallafkgmess : Pantalone e top rossetto rosso poco trucco sugli occhi e caschetto biondo mirame oriana lavoro nella moda fidati di me - ShoppingAlertIT : SAVITA 2 Pezzi Eyeshadow Shields, Silicone Protezione Ombretto Protezione Trucco Degli Occhi per Donne Ragazze (Ros… - ShoppingAlertIT : Ombretto Palette Colorato Arcobaleno Opaco E Shimmer Pressed Glitter, 39 Colori Trucco Pallet Rosa Rosso Arancione… - ShoppingAlertIT : Palette di Ombretti per Trucco Rosso Arancione Opaco, Afflano Eyeshadow Palette Glitter Matte Shimmer Caldi Altamen… -