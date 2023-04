Trucco occhi da regina | il nudo di Letizia Ortiz è metallizzato

Leggi su amica

(Di venerdì 14 aprile 2023) Un abito a fiori, capelli meravigliosamente castano cioccolato e un make upnude, ma non troppo:è apparsa come una visione primaverile al Talent Tour Fondazione Principessa di Girona 2023. Da sempre attentissima a dare un tocco ringiovanente al suo, ladi Spagna ha superato sé stessa per apparire davanti alla fotocamera. Per incontrare i vincitori – e concedersi qualche selfie – la reina ha infatti optato per unnude e intenso. Il segreto? Un twist. L’effetto è perfetto per valorizzare i suoiverdi, ma anche per dare profondità allo sguardo, facendolo apparire più profondo e vivace. La tonalità scelta da, infatti, è un rame opaco. Una nuance ...