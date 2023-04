Troppe incognite | il Milan frena sul progetto La Maura

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 14 aprile 2023): i no della maggioranza di Palazzo Marino nonché del Parco Agricolo Sud, il rischio che arrivi uno stop dall’Unione Europea, i ricorsi sempre in agguato, per non parlare dei tempi che si preannunciano molto lunghi. Sarebbero diventati troppi gli ostacoli da superare lungo il percorso per la costruzione di uno stadio all’ippodromo La L'articolo proviene da Calcio e Finanza.