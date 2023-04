Troppe foto dei figli minorenni sui social, l’allarme dei pediatri: “Alimenta rischio pedopornografia” (Di venerdì 14 aprile 2023) Prende il nome di “sharenting”, dall’unione dei termini inglesi “share” (“condividere”) e “parenting” (“essere genitori”), la pratica di postare sui social fotografie dei propri figli fin da quando nascono. O anche da prima. “Il 14% delle madri condivide su Internet l’ecografia del pancione”, racconta Pietro Ferrara, pediatra al Campus Biomedico a Roma e responsabile del gruppo sui diritti del bambino della Sip, Società italiana di pediatria. “Entro il secondo compleanno – aggiunge – il 70% dei genitori ha raccontato al web i progressi del figlio”. La piega negativa, figlia dei tempi e dell’impellente necessità di condividere tutto sui propri account, ha spinto i pediatri europei a pubblicare un articolo specifico sul Journal of pediatrics. “Non c’è ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Prende il nome di “sharenting”, dall’unione dei termini inglesi “share” (“condividere”) e “parenting” (“essere genitori”), la pratica di postare suigrafie dei proprifin da quando nascono. O anche da prima. “Il 14% delle madri condivide su Internet l’ecografia del pancione”, racconta Pietro Ferrara, pediatra al Campus Biomedico a Roma e responsabile del gruppo sui diritti del bambino della Sip, Società italiana dia. “Entro il secondo compleanno – aggiunge – il 70% dei genitori ha raccontato al web i progressi delo”. La piega negativa,a dei tempi e dell’impellente necessità di condividere tutto sui propri account, ha spinto ieuropei a pubblicare un articolo specifico sul Journal ofcs. “Non c’è ...

