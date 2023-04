Trento | il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa Jj4 come già fatto in precedenza Fugatti | animalisti da salotto

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar diha sospeso, di nuovo,Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac presentato contro l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di, Michele, che aveva disposto. La questione sarà, a questo punto, affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l’11 maggio prossimo. Esultano le associazioni ambientaliste e i moltiitaliani. Che rimarcanol’orsa, che avrebbe ucciso il runner trentino Andrea Papi, di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile, aveva il radiocollare con le pile scariche. Insomma il sistema per monitorare lo spostamentoJj4 non era ...