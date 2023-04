Trentino | Evi Avs | ' La sospensione dell' abbattimento di Jj4 è un' ottima notizia'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar di Trento ha sospeso l''orsa Jj4, che ha aggredito e ucciso Andrea Papi mentre stava correndo in un bosco in. Una decisione che fa seguito ai ricorsie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Agenparl : Trentino. Evi (AVS): Decisione TAR su orsa JJ4 è ottima notizia. L'uomo non può essere dominatore - -

...Andrea Papi mentre stava correndo in un bosco in. Una decisione che fa seguito ai ricorsi delle associazioni in difesa degli animali e che è stata accolta con soddisfazione da Eleonora, ......lana Dolomiti Energiaper 75 - 73, al termine di una lunga rincorsa. I bianconeri sono stati trascinati da quattro giocatori in doppia cifra: Christon 13, Severini 14, Harper 13 e Rado......nel quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2023 contro la Dolomiti Energia: la ... Sono le triple di Filloy e le giocate di Radoe Severini a dilatare il gap, fino alla doppia cifra ...

GIORNALE RADIOPIU 11 APRILE 2023 DIRETTORE MIRKO ... Radio Più

Un weekend su due fronti, con Andolfi ed Avbelj a contendersi l’alloro ad Alba, mentre Menegatti, Sambugaro e Zigliani saranno impegnati ad Andalo. Terminate le vacanze pasquali, per MS Munaretto è gi ...Al momento vi ricordiamo che soltanto in alcuni punti vendita Coop aderenti come ad esempio quelli di Coop Alleanza 3.0, Coop Nord Ovest (CNO), Coop Reno e Coop Trentino (SAIT). Ricordiamoci insieme ...