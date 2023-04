Tremendo incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: morte due persone (Di venerdì 14 aprile 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, lungo la strada statale “Salaria”, al km 61,300. A scontrarsi due veicoli e nel violento impatto sono purtroppo decedute due persone. Vani i soccorsi del personale medico poi giunto sul posto. A seguito del sinistro le ripercussioni sulla viabilità non si sono fatte attendere. Temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto di strada interessato. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. incidente a Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni L’incidente nel reatino, morte due persone Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, lungo la strada statale “”, al km 61,300. A scontrarsi due veicoli e nel violento impatto sono purtroppo decedute due. Vani i soccorsi del personale medico poi giunto sul posto. A seguito del sinistro le ripercussioniviabilità non si sono fatte attendere. Temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto di strada interessato. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per fare chiarezzadinamica dell’a Pontinia, morto Alex Stefanelli: aveva 22 anni L’nel reatino,dueIl sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale ...

