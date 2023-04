Tregua finita. È di nuovo allarme bollette (Di venerdì 14 aprile 2023) La Tregua pare già finita, è di nuovo allarme bollette e proprio con la stagione dei condizionatori accesi alle porte. Ma non erano in diminuzione le quotazioni del gas e quindi le bollette? Sì, ma sono attesi nuovi rialzi deiprezzi all’ingrosso e ci sono altri fattori che incidono. Da qui l’allarme lanciato da Arera, l’Autorità dell’Energia: +25% per l’elettricità, +15% per il gas. Il presidente Arera Stefano Besseghini in audizione alla Camera ha parlato di un “trend rialzista”. L’attesa per la luce è di un +10% per il terzo trimestre, quindi per l’estate, con i condizionatori accesi e poi un + 25% per gli ultimi tre mesi dell’anno. Per il gas aumenti meno forti: + 5% per il terzo trimestre e + 15% per il quarto trimestre 2023. Immediata la reazione dei consumatori ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Lapare già, è die proprio con la stagione dei condizionatori accesi alle porte. Ma non erano in diminuzione le quotazioni del gas e quindi le? Sì, ma sono attesi nuovi rialzi deiprezzi all’ingrosso e ci sono altri fattori che incidono. Da qui l’lanciato da Arera, l’Autorità dell’Energia: +25% per l’elettricità, +15% per il gas. Il presidente Arera Stefano Besseghini in audizione alla Camera ha parlato di un “trend rialzista”. L’attesa per la luce è di un +10% per il terzo trimestre, quindi per l’estate, con i condizionatori accesi e poi un + 25% per gli ultimi tre mesi dell’anno. Per il gas aumenti meno forti: + 5% per il terzo trimestre e + 15% per il quarto trimestre 2023. Immediata la reazione dei consumatori ...

