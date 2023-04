Tre squadre della Premier League puntano sulla stellina del centrocampo olandese

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 aprile 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista Xavi Simons ha il potenziale per lasciare il PSV quest’estate ed è nei radar di Arsenal, Chelsea e Liverpool. Questo secondo Fichajes, che afferma che l’interesse per Simons è “pazzo” da parte del trioche è molto caldo per il centrocampista. Simons è arrivato al PSV dal Paris Saint Germain nel giugno dello scorso anno e ha segnato 17 gol in 49 presenze, di cui 14 in campionato, dove è capocannoniere. Il 19enne ha la capacità di giocare ovunque a, con la maggior parte delle sue partite di questa stagione giocate a ...