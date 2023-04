Trattativa Stato Mafia | sentenza Cassazione fissata al 27 aprile

(Di venerdì 14 aprile 2023) È stata "differita" al 27prossimo ladellanel procedimento legato all'indagine sulla presunta. I giudici della sesta sezione al termine degli interventi delle difese hanno aggiornato il processo con l'udienzatra tredici giorni. La Procura Generale diha chiesto un nuovo processo d'appello per il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale Giuseppe De Donno, tutti ex Ros, nell'ambito del procedimento sulla. Il rappresentante dell'accusa ha chiesto invece la conferma dell'assoluzione per l'ex senatore Marcello Dell'Ultri.

Roma, 14 apr. (LaPresse) – Al termine dell’udienza in Cassazione del processo sulla trattativa Stato-mafia i giudici hanno comunicato che la decisione arriverà il 27 aprile.Per il rappresentante dell’accusa, la sentenza di secondo grado descrive «la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo» e lo fa ...