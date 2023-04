Trattativa Stato-mafia, salta l'ultimo teorema della procura di Palermo: Dell'Utri va assolto (Di venerdì 14 aprile 2023) Mossa a sorpresa Della procura generale: smentisce platealmente il lavoro dei colleghi siciliani, chiede di rigettare il loro ricorso e di rendere definitiva l'assoluzione. Per Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nuovo processo in appello Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Mossa a sorpresagenerale: smentisce platealmente il lavoro dei colleghi siciliani, chiede di rigettare il loro ricorso e di rendere definitiva l'assoluzione. Per Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nuovo processo in appello

