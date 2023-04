Trattativa Stato-mafia, il pg della Cassazione chiede l’Appello bis per i carabinieri e la conferma dell’assoluzione di Dell’Utri (Di venerdì 14 aprile 2023) Un nuovo processo d’appello per i carabinieri del Ros e la conferma dell’assoluzione per Marcello Dell’Utri. Sono queste le richieste avanzate dall’avvocato generale Pasquale Firmiani e dai sostituti pg Pietro Molino e Tomaso Epidendio alla sesta sezione penale della corte di Cassazione. Davanti alla Suprema corte, infatti, si sta celebrando l’udienza dell’ultimo grado di giudizio sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, in cui ex uomini delle istituzioni sono imputati insieme ai vertici di Cosa nostra per violenza e minaccia a un corpo politico dello Stato, con l’accusa di essere scesi a patti con i boss per far cessare la stagione delle stragi. L’udienza – All’esame del collegio, composto da cinque magistrati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Un nuovo processo d’appello per idel Ros e laper Marcello. Sono queste le richieste avanzate dall’avvocato generale Pasquale Firmiani e dai sostituti pg Pietro Molino e Tomaso Epidendio alla sesta sezione penalecorte di. Davanti alla Suprema corte, infatti, si sta celebrando l’udienza dell’ultimo grado di giudizio sulla cosiddettatra pezzi delloe Cosa nostra, in cui ex uomini delle istituzioni sono imputati insieme ai vertici di Cosa nostra per violenza e minaccia a un corpo politico dello, con l’accusa di essere scesi a patti con i boss per far cessare la stagione delle stragi. L’udienza – All’esame del collegio, composto da cinque magistrati, ...

