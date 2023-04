Trattativa Stato-mafia, è il giorno dell’udienza in Cassazione: a capo del collegio il giudice che ha annullato le condanne a Buzzi e Carminati (Di venerdì 14 aprile 2023) È considerato tra i fascicoli più complessi mai arrivati in Cassazione. Per questo motivo sarà l’unico caso trattato durante l’udienza di oggi. Alle 10 la Sesta sezione penale della Suprema corte si riunisce per emettere il verdetto di terzo grado nel processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, in cui ex uomini delle istituzioni sono imputati insieme ai vertici di Cosa nostra per violenza e minaccia a un corpo politico dello Stato, con l’accusa di essere scesi a patti con i boss per far cessare la stagione delle stragi. Una vicenda giudiziaria lunga ormai più di dieci anni: l’udienza preliminare si era aperta il 29 ottobre del 2012. All’esame del collegio, composto da cinque magistrati, c’è la sentenza di 2.791 pagine emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che il 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) È considerato tra i fascicoli più complessi mai arrivati in. Per questo motivo sarà l’unico caso trattato durante l’udienza di oggi. Alle 10 la Sesta sezione penale della Suprema corte si riunisce per emettere il verdetto di terzo grado nel processo sulla cosiddetta, in cui ex uomini delle istituzioni sono imputati insieme ai vertici di Cosa nostra per violenza e minaccia a un corpo politico dello, con l’accusa di essere scesi a patti con i boss per far cessare la stagione delle stragi. Una vicenda giudiziaria lunga ormai più di dieci anni: l’udienza preliminare si era aperta il 29 ottobre del 2012. All’esame del, composto da cinque magistrati, c’è la sentenza di 2.791 pagine emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che il 23 ...

