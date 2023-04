Trattativa Stato-mafia, chiesto nuovo processo per il generale Mori e gli altri ex ufficiali del Ros (Di venerdì 14 aprile 2023) La procura generale di Cassazione ha chiesto un nuovo processo d’appello per il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale Giuseppe De Donno, i tre ex Ros coinvolti nel procedimento sulla Trattativa Stato-mafia. Questa la decisione dei Supremi giudici, che sono stati chiamati a esprimersi sul ricorso presentato dalla procura generale di Palermo dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ha assolto gran parte degli imputati condannati in primo grado. Nelle sue conclusioni, oggi il pg ha chiesto «l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi». Il rappresentate dell’accusa ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) La procuradi Cassazione haund’appello per ildei carabinieri Mario, ilAntonio Subranni e l’ufficiale Giuseppe De Donno, i tre ex Ros coinvolti nel procedimento sulla. Questa la decisione dei Supremi giudici, che sono stati chiamati a esprimersi sul ricorso presentato dalla procuradi Palermo dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ha assolto gran parte degli imputati condannati in primo grado. Nelle sue conclusioni, oggi il pg ha«l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi». Il rappresentate dell’accusa ha ...

