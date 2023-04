Trapianti di rene da vivente, il Gemelli 1^ centro nel Lazio e Centro-Sud (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Domenica è la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti, un momento importante per fare chiarezza e sensibilizzazione su un argomento ancora avvolto da molti pregiudizi e paure mal riposte. La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, primo polo del Centro-Sud per il trapianto di rene da vivente, per celebrare la Giornata, ha organizzato un convegno sulla donazione di rene da vivente e, nelle giornate dal 17 al 19 aprile, allestirà un punto informativo, in un’area presso l’ingresso principale. Il desk, aperto dalle 10 alle 16, sarà presidiato da coordinatrici Trapianti, medici (chirurghi, nefrologi), psicologi, infermieri della dialisi e del reparto Trapianti e pazienti trapiantati, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Domenica è la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti, un momento importante per fare chiarezza e sensibilizzazione su un argomento ancora avvolto da molti pregiudizi e paure mal riposte. La Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, primo polo del-Sud per il trapianto dida, per celebrare la Giornata, ha organizzato un convegno sulla donazione didae, nelle giornate dal 17 al 19 aprile, allestirà un punto informativo, in un’area presso l’ingresso principale. Il desk, aperto dalle 10 alle 16, sarà presidiato da coordinatrici, medici (chirurghi, nefrologi), psicologi, infermieri della dialisi e del repartoe pazienti trapiantati, ...

