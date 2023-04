Tragedia nella zona industriale, operaio di Marcianise schiacciato da una ruspa (Di venerdì 14 aprile 2023) Dramma sul lavoro nella zona industriale di Brindisi. Un operaio di 52 anni originario di Marcianise è morto schiacciato da una ruspa condotta d un collega. Lutto a Marcianise, operaio morto schiacciato da una ruspa Teatro della vicenda è l’IPEM di Brindisi. La vittima, dipendente di una ditta appaltatrice responsabile dello stoccaggio e della commercializzazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Dramma sul lavorodi Brindisi. Undi 52 anni originario diè mortoda unacondotta d un collega. Lutto amortoda unaTeatro della vicenda è l’IPEM di Brindisi. La vittima, dipendente di una ditta appaltatrice responsabile dello stoccaggio e della commercializzazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

