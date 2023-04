Tragedia col paracadute, Italia in lacrime: addio al parà Gianluca (Di venerdì 14 aprile 2023) Social. È morto Gianluca: Tragedia col paracadute, Italia in lacrime. La tragica storia che stiamo per raccontarvi arriva dalla Toscana ed è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri 13 Aprile 2023. Gianluca Spina, 49 anni, si era appena lanciato per un addestramento nel territorio di Altopascio quando è avvenuto l’incidente che gli è costato la vita. Ora la procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto. La famiglia dell’uomo e l’intera comunità sono rimaste senza parole: la ricostruzione dei fatti.



Leggi anche: Prima il boato, poi la fortissima esplosione: terribile notizia Leggi anche: Nazionale Italiana sotto choc, terribile incidente per l’ex capitano: è grave Leggi anche: Devastante incidente in ... Leggi su tvzap (Di venerdì 14 aprile 2023) Social. È mortocolin. La tragica storia che stiamo per raccontarvi arriva dalla Toscana ed è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri 13 Aprile 2023.Spina, 49 anni, si era appena lanciato per un addestramento nel territorio di Altopascio quando è avvenuto l’incidente che gli è costato la vita. Ora la procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto. La famiglia dell’uomo e l’intera comunità sono rimaste senza parole: la ricostruzione dei fatti.Leggi anche: Prima il boato, poi la fortissima esplosione: terribile notizia Leggi anche: Nazionalena sotto choc, terribile incidente per l’ex capitano: è grave Leggi anche: Devastante incidente in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniVaretto : RT @LaStampa: Nuova tragedia sul lavoro, operaio precipita col camion da 50 metri in una cava nel Potentino: morto - lacittanews : Un apprendimento provvidenziale che ha evitato una tragedia vera: il figlio sta per soffocare col sushi ma sua mamm… - SoniaLaVera : RT @LaStampa: Nuova tragedia sul lavoro, operaio precipita col camion da 50 metri in una cava nel Potentino: morto - AgenziaOpinione : ASSEMBLEA ANTISPECISTA E SCOBI * ATTIVISTI CAMPAGNA STOPCASTELLER: « “TRAGEDIA PELLER ANNUNCIATA, FUGATTI – ZANOTEL… - LaStampa : Nuova tragedia sul lavoro, operaio precipita col camion da 50 metri in una cava nel Potentino: morto -