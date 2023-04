Traffico Roma del 14-04-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani sulla via Pontina incidente con code a Spinaceto il raccordo anulare versocentro code ma peranche in direzione di Pomezia altezza raccordo anulare sulla A1-napoli incolonnamenti tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli sul Raccordo Anulare fila in carreggiata interna tra Cassia e sala è più avanti tra lo svincolo A24 e la Tuscolana e poi in esterna a tratti trapuntine Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria in direzione San Giovanni anche alla galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti fila e poi su via della Pineta Sacchetti in città incidente con code su piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Machiavelli trasporto pubblico deviazioni per la linea ...