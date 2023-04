Traffico Roma del 14-04-2023 ore 18:30 (Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani sulla via Pontina incidente con code tra Spinaceto e il raccordo anulare verso Roma centro codema per Traffico anche in direzione di Pomezia altezza raccordo anulare sulla A1 Roma Napoli incolonnamenti tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli sul Raccordo Anulare fila in carreggiata interna tra Cassia e sala è più avanti tra lo svincolo A24 e la Tuscolana e poi in esterna a tratti trapuntine Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria in direzione San Giovanni anche alla galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti fila e poi su via della Pineta Sacchetti in città incidente con code su piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Machiavelli trasporto pubblico deviazioni per la linea ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani sulla via Pontina incidente con code tra Spinaceto e il raccordo anulare versocentro codema peranche in direzione di Pomezia altezza raccordo anulare sulla A1Napoli incolonnamenti tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli sul Raccordo Anulare fila in carreggiata interna tra Cassia e sala è più avanti tra lo svincolo A24 e la Tuscolana e poi in esterna a tratti trapuntine Tuscolana file sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria in direzione San Giovanni anche alla galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti fila e poi su via della Pineta Sacchetti in città incidente con code su piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Machiavelli trasporto pubblico deviazioni per la linea ...

