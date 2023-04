Traffico Roma del 14-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni kg e anche verso Stadio Olimpico tra lo svincolo A24 e la Salaria e poi proseguendo code alla galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti file anche su via della Pineta Sacchetti e non mancano Purtroppo gli incidenti proprio per incidente code sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini e Togliatti verso raccordo anulare altri incidenti con code su via del Forte Trionfale altezza via Trionfale su via dei Monti Tiburtini nei pressi di via Carlo Amoretti ci spostiamo sul Raccordo Anulareintenso con e rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana è lungo la carreggiata interna tra Casilina e Tuscolana Per quanto ...