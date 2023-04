Traffico Roma del 14-04-2023 ore 11:30 (Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto Roma nord Traffico rallentato sulla via Flaminia tra due punti e Corso di Francia Traffico rallentato sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone in via Aurelia Sud e tra via Aurelia Antica e Circonvallazione Aurelia e sulla circonvallazione rally alla polizia locale segnala un incidente con possibili rallentamenti in prossimità di via Giuseppe Palombini per lavori a Piazza di Ponte Lungo strada che tenevi a Ivrea altra chiusura per lavori in via Macerata in prossimità di via del Pigneto ed infine una notizia che interessa il trasporto ferroviario Giornata difficile oggi per chi si dovrà spostare in tre a causa di uno sciopero proclamato in Trenitalia da diverse sigle sindacali e agitazioni scattate al ore 9 Si protrarranno fino alle ore 17 a rischio diversi treni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltonordrallentato sulla via Flaminia tra due punti e Corso di Franciarallentato sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone in via Aurelia Sud e tra via Aurelia Antica e Circonvallazione Aurelia e sulla circonvallazione rally alla polizia locale segnala un incidente con possibili rallentamenti in prossimità di via Giuseppe Palombini per lavori a Piazza di Ponte Lungo strada che tenevi a Ivrea altra chiusura per lavori in via Macerata in prossimità di via del Pigneto ed infine una notizia che interessa il trasporto ferroviario Giornata difficile oggi per chi si dovrà spostare in tre a causa di uno sciopero proclamato in Trenitalia da diverse sigle sindacali e agitazioni scattate al ore 9 Si protrarranno fino alle ore 17 a rischio diversi treni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo_Altieri : RT @LaNotiziaTweet: Il Pigneto dà la sveglia al sindaco di Roma Gualtieri. 'Il quartiere non è spaccia...to'. Domani i residenti in corteo… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Il Pigneto dà la sveglia al sindaco di Roma Gualtieri. 'Il quartiere non è spaccia...to'. Domani i residenti in corteo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il cantiere di via Crispi mette in ginocchio il centro, code in via Roma - - lucatellim : RT @F_Carpano: In una Roma che soffoca nel traffico l’ultima cosa che ci serve è bloccare i cantieri delle nuove linee (MetroD, estensioni… - OneBepp : @antonellatonon1 @Sebelpide ???? a Roma, anni fa, vidi una delle + belle scene mai viste. Automobilista fermo nel tra… -

Droga parlata, assolto il boss NAPOLI. Traffico di droga sull'asse Portici - Napoli, l'inchiesta che ha portato alla sbarra, tra gli altri, il ras della Torretta Rosario Piccirillo "'o biondo" si conclude in clamoroso nulla di fatto. ... MAFIA DEI ROM SGOMINATA A PESCARA: I NOMI DEGLI ARRESTATI, DAL BOSS IN CARCERE AI SUOI LUOGOTENENTI Un organizzazione dedita ad estorsioni, possesso di armi ed esplosivi, traffico illecito di ... per evitare che a Pescara e in Abruzzo si potesse ripetere l'errore, così come accaduto a Roma con i ... Meloni vola in Etiopia, sul tavolo la questione migranti ... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L'... Dal 24 al 26 luglio Roma ospiterà il Vertice sui sistemi alimentari 'Stock Taking Moment'. ... NAPOLI.di droga sull'asse Portici - Napoli, l'inchiesta che ha portato alla sbarra, tra gli altri, il ras della Torretta Rosario Piccirillo "'o biondo" si conclude in clamoroso nulla di fatto. ...Un organizzazione dedita ad estorsioni, possesso di armi ed esplosivi,illecito di ... per evitare che a Pescara e in Abruzzo si potesse ripetere l'errore, così come accaduto acon i ...... anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e ildi esseri umani. L'... Dal 24 al 26 luglioospiterà il Vertice sui sistemi alimentari 'Stock Taking Moment'. ... Traffico Roma del 14-04-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ponte del Gatto a senso unico. Ipotesi al vaglio In un primo momento l’attenzione era spostata sul ponte di viale Roma su cui partiranno i lavori a settembre ... la situazione del Ponte del Gatto non è da meno. Anzi. L’elevato traffico di passaggio, ... Roma per 2, sarà una partenza “allegra” “Ma niente che possa spaventare una flotta di professionisti come quelli che partecipano alla Roma che è da sempre considerata la più oceanica tra le regate del mediterraneo – commenta il presidente ... In un primo momento l’attenzione era spostata sul ponte di viale Roma su cui partiranno i lavori a settembre ... la situazione del Ponte del Gatto non è da meno. Anzi. L’elevato traffico di passaggio, ...“Ma niente che possa spaventare una flotta di professionisti come quelli che partecipano alla Roma che è da sempre considerata la più oceanica tra le regate del mediterraneo – commenta il presidente ...