Traffico Roma del 14-04-2023 ore 08:00 (Di venerdì 14 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in aumento il Traffico lungo le strade della rete viaria della città metropolitana di Roma condizioni meteo caratterizzate dal cielo nuvoloso e pioggia che riguardano soprattutto la prima parte della giornata diramata dalla Protezione Civile un’allerta di livello giallo per vento e criticità idrogeologica per la giornata di oggi ti interessa la zona dell’Appennino in vita di Rieti partendo dalle quadrante Nord Traffico in coda sulla Cassia Veientana per i lavori presenti tra Castel de’ ceveri e raccordo anulare trafficate via Flaminia Grottarossa i due punti e via Salaria aeroporto dell’Urbe ode sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale è sulla tangenziale si sta in coda tra le uscite per via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in aumento illungo le strade della rete viaria della città metropolitana dicondizioni meteo caratterizzate dal cielo nuvoloso e pioggia che riguardano soprattutto la prima parte della giornata diramata dalla Protezione Civile un’allerta di livello giallo per vento e criticità idrogeologica per la giornata di oggi ti interessa la zona dell’Appennino in vita di Rieti partendo dalle quadrante Nordin coda sulla Cassia Veientana per i lavori presenti tra Castel de’ ceveri e raccordo anulare trafficate via Flaminia Grottarossa i due punti e via Salaria aeroporto dell’Urbe ode sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale è sulla tangenziale si sta in coda tra le uscite per via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma – Napoli via Formia, dalle ore 6:00 circolazione ferroviari… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma – Napoli via Formia, dalle ore 6:00 circolazione ferrovi… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma! #Luceverde - BettaBiondi77 : RT @F_Carpano: In una Roma che soffoca nel traffico l’ultima cosa che ci serve è bloccare i cantieri delle nuove linee (MetroD, estensioni… - VAIstradeanas : 01:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -