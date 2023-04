Traffico Roma del 14-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in aumento illungo le strade della rete viaria della città metropolitana dicondizioni meteo caratterizzate dal cielo nuvoloso e pioggia che riguardano soprattutto la prima parte della giornata diramata dalla Protezione Civile un’allerta di livello giallo per vento e criticità idrogeologica per la giornata di oggi ti interessa la zona dell’Appennino in vita di Rieti partendo dalle quadrante Nordin coda sulla Cassia Veientana per i lavori presenti tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare trafficate via Flaminia Grottarossa i due punti e via Salaria aeroporto dell’Urbe ode sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale è sulla tangenziale si sta in coda tra le uscite per via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio ...