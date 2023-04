Tra incontri e scambi interculturali, ecco la 17ª edizione di Integrazione Film Festival (Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. “Il cinema è luce” è il tema al centro del 17º IFF Integrazione Film Festival, il concorso cinematografico internazionale per cortometraggi e documentari dedicati a intercultura, identità e inclusione, che racconta l’Integrazione tra esperienze e persone di diverse appartenenze culturali e nazionali. L’evento si terrà a Bergamo da martedì 9 a domenica 14 maggio. In programma 16 Film – 5 documentari e 10 cortometraggi in gara, oltre alla proiezione inaugurale – oltre a numerosi eventi. Il Festival, organizzato da Cooperativa Ruah e Lab 80 Film, si terrà negli spazi di Daste a Bergamo, al cinema Lo Schermo Bianco e allo Spazio eventi (in via Daste e Spalenga 13), con la direzione artistica di Amir Ra, pluripremiato regista italiano di origini egiziane; e vede ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. “Il cinema è luce” è il tema al centro del 17º IFF, il concorso cinematografico internazionale per cortometraggi e documentari dedicati a intercultura, identità e inclusione, che racconta l’tra esperienze e persone di diverse appartenenze culturali e nazionali. L’evento si terrà a Bergamo da martedì 9 a domenica 14 maggio. In programma 16– 5 documentari e 10 cortometraggi in gara, oltre alla proiezione inaugurale – oltre a numerosi eventi. Il, organizzato da Cooperativa Ruah e Lab 80, si terrà negli spazi di Daste a Bergamo, al cinema Lo Schermo Bianco e allo Spazio eventi (in via Daste e Spalenga 13), con la direzione artistica di Amir Ra, pluripremiato regista italiano di origini egiziane; e vede ...

