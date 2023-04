Torta irlandese al cioccolato | un concentrato di bontà indescrivibile

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laalè una ricetta davvero incredibile: undi felicità in una fetta altissima, umida e soffice. Ciò che la contraddistingue da qualsiasi altra ricetta è la presenza della birra, meglio se scura, corposa e robusta. Si scioglie in bocca, regalando al palato un’esperienza gustativa. Vale la pena assaggiarla e vi assicuriamo che piacerà anche ai piccini, perché l’alcool evaporerà in cottura per lasciare dietro a sé solo il retrogusto al malto che ben si sposa con il cacao e lo arricchisce di note aromatiche inusuali, ma apprezzabilissime. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 150 g di zucchero ...

... una ricorrenza che coincide con quelladi San Patrizio. In realtà la data non è così ... l'opportunità per misurarsi con nuove intriganti ricette per creare unasopraffina. La giornata ......il dramma bellico Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale e la commedia nera in salsaGli ... e per il film a Critics' Choice Awards e PGA Awards, con la ciliegina sulladel doppio ......un cocktail perfetto da servire a fine pasto o in una fredda serata invernale con una fetta dial cioccolato. Ingredienti 320 ml di caffè; 125 ml di panna zuccherata; 80 ml di whisky; ...