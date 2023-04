Tornatore ribalta la narrazione sul cinema italiano | “Altro che crisi | si difende benissimo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 aprile 2023) «Il nostronon è in, si»: parole di Giuseppe. Il regista Premio Oscar, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos a margine del Premio Film Impresa, smonta lasulla debàcle che avrebbe investito la settima arte e, parallelamente, ridimensiona le convinzioni anche su un“falso mito”: quello secondo cui le produzioni hollywoodiane godrebbero di uno stato di benessere perenne. Tanto che, con grande disinvoltura e sicurezza, afferma: «Non è vera la favola deline delamericano che invece non ha problemi. I problemi ce l’ha anche ilamericano. Il nostro, nonostante le ...