Tornano le aperture straordinarie notturne dei Musei Vaticani (Di venerdì 14 aprile 2023) Ripartono le aperture straordinarie notturne dei Musei Vaticani. Da oggi al 28 ottobre 2023 i Musei del Papa prolungano l'orario di apertura ogni venerdì e sabato fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Ripartono ledei. Da oggi al 28 ottobre 2023 idel Papa prolungano l'orario di apertura ogni venerdì e sabato fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Tornano le aperture straordinarie notturne dei Musei Vaticani - AnsaRomaLazio : Tornano le aperture straordinarie notturne dei Musei Vaticani. Da oggi al 28 ottobre chiusura alle 22.30 ogni vener… - fabiobellentani : RT @iscaramuzzi: tornano i Musei vaticani by night: ripartono da oggi le aperture straordinarie notturne ogni venerdì e sabato fino alle or… - NenaDarling : RT @iscaramuzzi: tornano i Musei vaticani by night: ripartono da oggi le aperture straordinarie notturne ogni venerdì e sabato fino alle or… - evarmi44 : RT @iscaramuzzi: tornano i Musei vaticani by night: ripartono da oggi le aperture straordinarie notturne ogni venerdì e sabato fino alle or… -