Torna la fiducia nelle banche, bene l'Europa con Milano (+0,9%) in pole position

Risultati superiori alle previsioni per Jp Morgan, Wells Fargo e Citi: volano i titoli, ma Wall Street è fiacca. I listini scommettono anche su banche centrali meno aggressive. Dollaro debole, petrolio in rialzo. L'oro si mantiene vicino ai massimi da un anno. Spread a 185 punti

