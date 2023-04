«Torna in te, non capisci che ti amo?»: le chat tra Isabella Linsalata e Giampaolo Amato prima dell’omicidio (Di venerdì 14 aprile 2023) «amore rientra nel Giampo che conosco, non capisci che ti amo?». Questo scriveva Isabella Linsalata a Giampaolo Amato in una serie di messaggi su Whatsapp nel maggio del 2019. Ovvero prima della morte e dell’inchiesta che ha portato all’arresto il medico oculista. Dal contesto appare confermato che Linsalata sapeva della storia del marito con un’altra donna. Secondo un’amica la moglie sapeva anche che il marito la drogava. Mentre secondo il Gip oltre al movente sentimentale c’era anche quello economico. Il giudice Claudio Paris dice che i messaggi su Whatsapp costituiscono la conferma che Linsalata era profondamente e ingenuamente innamorata del marito. Un uomo «infingardo e frustrato» Mentre ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «re rientra nel Giampo che conosco, nonche ti?». Questo scrivevain una serie di messaggi su Whatsapp nel maggio del 2019. Ovverodella morte e dell’inchiesta che ha portato all’arresto il medico oculista. Dal contesto appare confermato chesapeva della storia del marito con un’altra donna. Secondo un’amica la moglie sapeva anche che il marito la drogava. Mentre secondo il Gip oltre al movente sentimentale c’era anche quello economico. Il giudice Claudio Paris dice che i messaggi su Whatsapp costituiscono la conferma cheera profondamente e ingenuamente innrata del marito. Un uomo «infingardo e frustrato» Mentre ...

