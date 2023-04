Torna il bonus trasporti: da lunedì 17 riaprono le domande. Ecco dove e come richiederlo (Di venerdì 14 aprile 2023) RiTorna il bonus trasporti da 60 euro. lunedì 17 aprile alle 8 riaprono le domande per accedere a questo incentivo che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Sono a disposizione un totale di 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Ecco come fare per richiedere il bonus, che è stato introdotto inizialmente dal decreto Aiuti del 2022, poi rifinanziato, e riproposto a gennaio dal decreto carburanti. La domanda va presentata online sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it dove si può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica. Non serve invece l’Isee nè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Riilda 60 euro.17 aprile alle 8leper accedere a questo incentivo che è dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Sono a disposizione un totale di 100 milioni di euro per comprare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.fare per richiedere il, che è stato introdotto inizialmente dal decreto Aiuti del 2022, poi rifinanziato, e riproposto a gennaio dal decreto carburanti. La domanda va presentata online sulla piattaforma.lavoro.gov.itsi può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica. Non serve invece l’Isee nè ...

