Torino-Salernitana (domenica 16 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 14 aprile 2023) Sfida granata tra Torino e Salernitana che è anche particolarmente interessante per il duello in panchina tra Juric e Paulo Sousa. Gli ospiti stanno avvicinando la salvezza a piccoli passi e dopo avere costretto il Milan all’1-1 hanno riservato lo stesso trattamento all’Inter, pareggio di Candreva al novantesimo, per il quinto pareggio consecutivo e il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 14 aprile 2023) Sfida granata trache è anche particolarmente interessante per il duello in panchina tra Juric e Paulo Sousa. Gli ospiti stanno avvicinando la salvezza a piccoli passi e dopo avere costretto il Milan all’1-1 hanno riservato lo stesso trattamento all’Inter, pareggio di Candreva al novantesimo, per il quinto pareggio consecutivo e il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Torino-Salernitana (domenica 16 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - TuttoSalerno : Artistico: 'Torino favorito giocando in casa ma la Salernitana non molla mai. Un punto non scontenterebbe nessuno' - tvoggi : SOUSA HA ABBONDANZA IN ATTACCO Anche Torino e Salernitana scendono in campo nella campagna di sensibilizzazione per… - marinabeccuti : Salernitana, Sousa deve scegliere chi schierare con il Torino fra Mazzocchi e Sambia e quali attaccanti possono ess… - Torinogranatait : Salernitana, Sousa deve scegliere chi schierare con il Torino fra Mazzocchi e Sambia e quali attaccanti possono ess… -