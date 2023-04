Tiromancino | fuori il video di Due rose | il nuovo singolo feat Enula

(Di venerdì 14 aprile 2023) È uscito ilclip ufficiale deldei, Due, in collaborazione conÈ uscito ilclip ufficiale deldei, Due, in collaborazione con. Il, diretto da Federico Zampaglione, vede i due artisti in riva ad un lago. La band suona su sedie di legno con Federico che canta dell’eterno inseguirsi in amore, accompagnandosi con una chitarra.si muove tra atmosfere oniriche e sospese all’interno di un bosco. Alla fine, quando la band è ormai partita,raccoglie le duedel titolo, simbolo di un amore sempre in bilico tra passione e ...

tornano con il nuovo singolo " Due Rose " in collaborazione con Enula . Il testo ... ' MRDS ' è il nuovo singolo degli Yoko, distribuito da Believe Music Italia eper talentoliquido. ...Il brano èovunque oggi, venerdì 14 aprile , ed è accompagnato da un videoclip , prodotto da ...

È uscito il videoclip ufficiale del nuovo singolo dei Tiromancino, "Due Rose", in collaborazione con Enula. Il video, diretto da Federico Zampaglione, vede i due artisti in riva ad un lago. La band su ...