Tiro a segno, Coppa del Mondo Lima 2023: nel Mixed Team di carabina vince l’Ungheria (Di venerdì 14 aprile 2023) A Lima, dove si sta tenendo la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, fa festa l’Ungheria. Il duo magiaro formato da Eszter Denes e Zalan Pekler si è infatti aggiudicato il concorso di Mixed Team di carabina dai 10m battendo nella finalissima, con lo score di 16-8, il binomio francese costituito da Oceanne Muller e Brian Baudouin. Terzo gradino del podio invece per la Polonia: Aneta Stankiewicz e Tomasz Bartnik hanno superato 16-10 la Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, per prendersi la terza piazza, anche un po’ a sorpresa. Italia non presente in concorso. Domani invece, per tutti gli specialisti delle gare individuali di carabina, fra cui anche l’azzurra Sofia ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) A, dove si sta tenendo la quarta tappa delladeldi, fa festa. Il duo magiaro formato da Eszter Denes e Zalan Pekler si è infatti aggiudicato il concorso dididai 10m battendo nella finalissima, con lo score di 16-8, il binomio francese costituito da Oceanne Muller e Brian Baudouin. Terzo gradino del podio invece per la Polonia: Aneta Stankiewicz e Tomasz Bartnik hanno superato 16-10 la Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, per prendersi la terza piazza, anche un po’ a sorpresa. Italia non presente in concorso. Domani invece, per tutti gli specialisti delle gare individuali di, fra cui anche l’azzurra Sofia ...

