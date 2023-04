Tiro a Segno, Coppa del Mondo Lima 2023: la Serbia si aggiudica il Mixed Team di pistola (Di venerdì 14 aprile 2023) La Serbia si prende un altro primo posto nel corso del quarto appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo 2023 di Tiro a Segno, in corso di svolgimento a Lima. Dopo l’acuto di ieri nel concorso individuale di pistola a 10m, Damir Mikec, questa volta in coppia con la straordinaria Zorana Arunovic, non lascia, anzi raddoppia prendendosi anche il Mixed Team, al termine di un percorso che in finale ha visto il duo europeo prevalere (17-13) sulla fortissima compagine Cina 1 di Bowen Zhang (2° a livello individuale) e Ranxin Jiang (1a a livello individuale). Un atto meraviglioso e spettacolare anticipato, qualche minuto prima, dalla finale per il terzo posto andata appannaggio di Cina 2 (Nan Zhao-Kai Hu), capace di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Lasi prende un altro primo posto nel corso del quarto appuntamento stagionale con ladeldi, in corso di svolgimento a. Dopo l’acuto di ieri nel concorso individuale dia 10m, Damir Mikec, questa volta in coppia con la straordinaria Zorana Arunovic, non lascia, anzi raddoppia prendendosi anche il, al termine di un percorso che in finale ha visto il duo europeo prevalere (17-13) sulla fortissima compagine Cina 1 di Bowen Zhang (2° a livello individuale) e Ranxin Jiang (1a a livello individuale). Un atto meraviglioso e spettacolare anticipato, qualche minuto prima, dalla finale per il terzo posto andata appannaggio di Cina 2 (Nan Zhao-Kai Hu), capace di ...

