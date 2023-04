Time | le 100 persone più influenti del mondo La metà sono donne

(Di venerdì 14 aprile 2023) Parità di genere nel cambiare il, per la prima volta. Dalla first lady ucraina Olena Zelenska al Commissario europeo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauriceSalts : RT @laviniaorefici: Re Carlo III tra le 100 personalità più influenti al mondo del 2023 di Time. Sua madre Elisabetta II nel ‘52 fu eletta… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Le 100 persone più influenti del mondo nel 2023 secondo il Time. FOTO - vannuccidavide : L’articolo su Lionel Messi per Time lo ha scritto Roger Federer - giuliapompili : Cindy McCain è tra le cento persone più influenti dell'anno secondo Time - infoitscienza : Per 'Time' è l’anno dell’empowerment femminile: 50 donne nelle 100 persone più influenti del 2023 -

Parità di genere nel cambiare il mondo, per la prima volta. Dalla first lady ucraina Olena Zelenska al Commissario europeo ...Roger Federer ha scritto un articolo dedicato a Messi nell'ambito del TheMost Influential People of 2023, la campagna con cuicelebra le persone più importanti dell'ultimo anno. Impensabile ...... ha scritto Bassett in un tributo a Butler apparso sulche ha pubblicato l'elenco dellepersone più influenti del 2023. Austin Butler ringrazia l'ex fidanzata: "Devo molto a Vanessa Hudgens, ...

Salma Hayek, una splendida over 50 nella classifica Time 100 Io Donna

Donne in maggioranza e nessun italiano nella classifica dei 100 personaggi più influenti di Time che vede tornare in lista per la sesta volta il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e per ...E lon Musk è stato incluso per la quinta volta nella lista delle 100 persone più influenti al mondo di Time, ma il profilo scritto dalla giornalista Kara Swisher non è stato lusinghiero. Swisher ha de ...