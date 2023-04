TIM spaventosa | oggi sconta l’offerta al 75%

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid TIM vuole riguadagnarsi il trono di miglior operatore telefonico, almeno per quanto ne concerne il rapporto qualità/prezzo messo a disposizione dei singoli consumatori, per questo motivo ha deciso di proporre al pubblico una delle migliori promozioni del momento. Richiederla è semplicissimo, basta ricevere il messaggio sul proprio numero di telefono (dato che si tratta di una operator attack), per poi recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio, presso il quale richiedere la portabilità del numero originario. I costi di attivazione, data la natura della promozione, sono completamente azzerati, sia per quanto riguarda la promo che la SIM stessa (sarà da versare solamente il necessario per la prima ricarica). Sul canale Telegram di TecnoAndroid trovate le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva, ecco tutti i migliori prezzi ...