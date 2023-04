Tifo al Maradona, pace fatta tra De Laurentiis e gli Ultras? Risposta da applausi di Spalletti! (Di venerdì 14 aprile 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra gli azzurri e il Verona valida per la 30esima giornata di campionato. Tanti i temi su cui si è soffermato il tecnico azzurro, tra cui la questione del Tifo al Maradona, per cui aveva speso parole importanti dopo la gara di Champions League contro il Milan. Ecco cosa ha risposto oggi Spalletti: Se mettono Spalletti contro i suoi Tifosi viene fuori qualcosa di forte, ma il mio era un invito a restare uniti, compatti, venendo guidati dall’amore per Napoli. Poi non entro nel merito dei contrasti che ci sono, ma penso sia incomprensibile in questo momento privare questo gruppo del supporto di cui ha bisogno dopo tutte le partite straordinarie che ha fatto. È un aiuto fondamentale per noi avere il pubblico al nostro fianco, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra gli azzurri e il Verona valida per la 30esima giornata di campionato. Tanti i temi su cui si è soffermato il tecnico azzurro, tra cui la questione delal, per cui aveva speso parole importanti dopo la gara di Champions League contro il Milan. Ecco cosa ha risposto oggi Spalletti: Se mettono Spalletti contro i suoisi viene fuori qualcosa di forte, ma il mio era un invito a restare uniti, compatti, venendo guidati dall’amore per Napoli. Poi non entro nel merito dei contrasti che ci sono, ma penso sia incomprensibile in questo momento privare questo gruppo del supporto di cui ha bisogno dopo tutte le partite straordinarie che ha fatto. È un aiuto fondamentale per noi avere il pubblico al nostro fianco, ...

