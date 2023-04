Ti ricordi… Marcelo Otero re di Vicenza | tra gol | vino rosso in curva e lo striscione “Don’t cry for me Fiorentina” dopo 4 gol ai viola

(Di venerdì 14 aprile 2023) Madeleine: una data, un ricordo, un personaggio – La rubrica del venerdì de ilfattoquotidiano.it: tra cronaca e racconto, i fatti più o meno indimenticabili delle domeniche sportive degli italiani ————————————————————————————– Facile facile l’ultimo gol della stagione: il dodicesimo, mica male, che a salvezza acquisita e anzi,aver sognato l’Europa, battere pure la Roma è una soddisfazione. Facile facile: ribattutauna respinta corta del portiere, che magari il calcio fosse sempre così. Spingere dentro un pallone al Menti,capovolgimento di fronte da sinistra verso destra con rigoroso tributo visuale al fu palo di sostegno, era un giochino da ragazzi per chi giocava scalzo a Montevideo, all’ombra della Fortaleza del Cerro spaccandosi spesso le unghie sulle pietre. E beccandosi il resto, poi, da mamma Ana a casa. Tipa ...

Ho dei, ma non vivo nel passato ". Rios oggi vive a Sarasota negli Stati Uniti ed è tornato ...ha avuto una breve esperienza come allenatore nel tour professionistico. Il cileno ha ..., come è diventato amico di Bergoglio 'Ho conosciuto Bergoglio nel mio ruolo istituzionale ... Cheha del programma Biblia, diálogo vigente, fatto con Bergoglio e il rabbino Skorka '...È così che li conserviamo gelosamente nei nostri, sono gli eroi della nostra infanzia, e ... Proprio cogliendo questa fondamentale caratteristica del supereroe,Ceberio ci racconta la ...